Левандовський – найкращий нападник Європи

Левандовський отримав "Золоту бутсу" за підсумками сезону-2020/2021. Поляк забив 41 гол у 29 матчах Бундесліги у минулому сезоні. Він побив "вічний рекорд" Герда Мюллера.

Дізнайтесь більше Левандовський забив 41 гол та побив рекорд Мюллера, який тримався 49 років

"Я дуже радий, це велика честь. Хочу подякувати моїй родині, партнерам по команді, тренерському штабу і всій Баварії. Без їх підтримки я б не міг завойовувати такі нагороди.

У спорті, як і в житті, дуже важливо цінувати один одного, підтримувати один одного, завжди бути чесними один з одним і намагатися бути зразком для наслідування для інших. Ось чому я присвячую цю нагороду всім людям, які поруч зі мною щодня.

Я дуже задоволений тим, чого ми досягли разом, як одна команда. Велике вам дякую", – написав в інстаграмі перший в історії Польщі володар "Золотої бутси".

Левандовський став тільки другий гравцем з Бундесліги та Баварії, який виграв "Золоту бутсу". У 1970 і 1972 це двічі вдалося Герду Мюллеру. Найбільше разів найкращим нападником Європи ставав Ліонель Мессі – 6 перемог. Кріштіану Роналду отримав нагороду 4 рази.

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