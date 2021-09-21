Металіст – Десна 2:1
Голи: Харріс, 73, Мізюк, 89 – Волошин, 45
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Гості на досвіді дуже впевнено відіграли перший тайм. У господарів мало що виходило в атаці, а самі "сіверяни" провели класну контратаку, яку точним голом завершив Волошин.
Олександр Кучер вирішив вносити корективи в гру. На 60-й хвилині він випустив Кадіма Харріса, якого тільки вчора підписали. Англієць через пару хвилин віддячив тренеру точним голом. Вирвав перемогу для Металіста Олександр Мізюк, який своїм ударом пробив Романа Мисака.
- Четвертий раунд Кубка України (1/16 фіналу) першим подолав львівський Рух, який у гостях переміг Миколаїв – 3:0.
- В 1/8 фіналу Кубка до 11-ти переможців 1/16 фіналу приєднаються п'ять представників України у єврокубках-2021/22 – київське Динамо, донецький Шахтар, луганська Зоря, ковалівський Колос та полтавська Ворскла. Базовий день проведення матчів – 27 жовтня.
Металіст – Десна відеоогляд