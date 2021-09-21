Металіст – Десна 2:1

Голи: Харріс, 73, Мізюк, 89 – Волошин, 45

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Гості на досвіді дуже впевнено відіграли перший тайм. У господарів мало що виходило в атаці, а самі "сіверяни" провели класну контратаку, яку точним голом завершив Волошин.

Олександр Кучер вирішив вносити корективи в гру. На 60-й хвилині він випустив Кадіма Харріса, якого тільки вчора підписали. Англієць через пару хвилин віддячив тренеру точним голом. Вирвав перемогу для Металіста Олександр Мізюк, який своїм ударом пробив Романа Мисака.

Четвертий раунд Кубка України (1/16 фіналу) першим подолав львівський Рух, який у гостях переміг Миколаїв – 3:0.

В 1/8 фіналу Кубка до 11-ти переможців 1/16 фіналу приєднаються п'ять представників України у єврокубках-2021/22 – київське Динамо, донецький Шахтар, луганська Зоря, ковалівський Колос та полтавська Ворскла. Базовий день проведення матчів – 27 жовтня.

Металіст – Десна відеоогляд