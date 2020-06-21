У суботу, 20 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Шахтар" став чемпіоном України

Донецький "Шахтар" у 27-му турі УПЛ обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном України.

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"Гірники" випереджають найближчого переслідувача в таблиці – "Динамо" – на 19 очок, але кияни втратили математичні шанси наздогнати донецький клуб, так як в останніх 6 матчах зможуть набрати максимум 18 очок.

Крім того, "Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Тепер у "гірників" 35 трофеїв, а у динамівців – 34. Для "Шахтаря" це 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку "Динамо" – 15.

Спалах коронавірусу в "Олімпіку"

Два футболісти "Олімпіка" здали позитивні тести на коронавірус. Донецький клуб 20 червня дізнався результати тестування на COVID-19.

Майбутній матч "Олімпіка" з "Карпатами" в 27-му турі УПЛ перенесуть. Поєдинок був запланований на неділю, 21 червня, і повинен був пройти в Луцьку через епідеміологічну ситуацію у Львівській області.

"Шахтар" дізнався нове місце матчу у Лізі Європи

Призупинений розіграш Ліги Європи сезону 2019/2020 офіційно вирішили дограти у серпні. Єдиний представник України в єврокубках "Шахтар" не зможе грати домашні матчі у Харкові чи Києві.

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Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург" пройде у Німеччині. Гра мала відбутися у Харкові. Про це розповів глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

Втім, не повідомляється, чи буде застосоване правило виїзного голу. "Шахтар" проводитиме домашній матч формально, коли "вовки" свою домашню гру, хоч і без глядачів, провели фактично.

Гол Мілевського приніс перемогу "Динамо"

"Динамо-Брест" в матчі чемпіонату Білорусі впевнено впорався з "Городеєю" в 14-му турі.

На 29-й хвилині Мілевський зрівняв рахунок (1:1). Форвард опинився у потрібному місці та головою додав м'яч у порожні ворота суперника.

Крім Мілевського в стартовому складі брестського колективу на поле вийшли два інших українця: Євген Хачеріді та Олександр Нойок.