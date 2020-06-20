"Шахтар" на матч з "Олександрією" вийшов у футболках "Дякуємо медикам": фото
21 червня Україна відзначає День медичного працівника. "Шахтар" приєднався до акції, присвяченій цього святкового дня.
Перед матчем 27 туру чемпіонату України з "Олександрією" гравці "Шахтаря" вийшли на розминку в спеціальних футболках зі словами подяки всім медпрацівникам: "Дякую медикам", повідомляє пресслужба "гірників".
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Окреме послання записав капітан команди Андрій П'ятов.
- "Гірники" мають всі шанси стати 13-разовим чемпіоном України. Для цього підопічним Каштру необхідно обігравати команду Шарана. У свою чергу, "Олександрія" продовжує боротися за єврокубки. І це не дивлячись на затяжне піке.