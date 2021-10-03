Кривбас змінив тренера, нові деталі про Шумахера: головні новини спорту 2 жовтня

Криворізький Кривбас отримав нового тренера, а син Енцо Феррарі розповів деталі про стан Міхаеля Шумахера. Огляд головних новин спорту за 2 жовтня у дайджесті Спорт 24.

Бабич очолив Кривбас

Колишній тренер Маріуполя Олександр Бабич очолив Кривбас. Про деталі контракту 42-річного фахівця з криворізьким клубом не повідомляється.

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Окрім Бабича до тренерського штабу клубу увійшли: Олександр Сергійович Лавренцов (тренер), Володимир Олегович Белаков (тренер), Артем Денисович Філімонов (тренер), Олександр Олександрович Малахов (тренер-аналітик).

Кривбас нещодавно звільнив Геннадія Приходька, який вивів клуб до Першої Ліги.

Наразі криворіжці посідають друге місце в Першій Лізі, поступаючись лідеру Металісту.

Нові деталі про Шумахера

П'єро Феррарі, другий син легендарного засновника Ferrari Енцо Феррарі, розповів про стан Міхаеля Шумахера.

Він згадав, що із задоволенням раніше проводив час з Міхаелем Шумахером.

"Я з великим задоволенням зустрічався з Міхаелем, коли той приїжджав до мене в гості. Ми могли разом випити пляшку червоного вина: йому подобалися ці моменти спокою. Він був простою, ясною, точною людиною, дуже прямолінійною особистістю", – розповів Феррарі.

Разом з тим, він заявив, що Шумахер живий та зазначив, що Міхаель не може спілкуватися.

Мені дуже шкода, що ми говоримо про нього сьогодні, як ніби він мертвий: він не мертвий, він тут, але не може спілкуватися,

– заявив П'єро Феррарі.

Міхаель Шумахер бореться за своє життя з 2013 року після трагічного інциденту у французьких Альпах.

Кличко допоможе організувати бій Усика в Києві

Віталій Кличко готовий посприяти проведенню реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Кличко хотів би, щоб реванш відбувся у Києві.

Мер Києва припустив, що реванш Усика з Джошуа може відбутися щонайпізніше через 8 місяців. Він прокоментував ймовірність проведення поєдинку у Києві.

Складне питання. Це питання перемовин, ми докладемо всі зусилля для того, щоб він, якщо відбувся – то в Києві,

– сказав Кличко.

Він зауважив, що Усик має чинний контракт з промоутерською компанією К2 Promotions. Вона заснована братами Кличками у 2005 році.

За попередньою інформацією, реванш Усик – Джошуа відбудеться у лютому – квітні 2022 року.