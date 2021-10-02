Поки невідомо на який термін укладений контракт. Окрім Бабича до тренерського штабу клубу увійшли: Олександр Сергійович Лавренцов (тренер), Володимир Олегович Белаков (тренер), Артем Денисович Філімонов (тренер), Олександр Олександрович Малахов (тренер-аналітик).

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Кривбас нещодавно звільнив свого вже колишнього тренера Генадія Приходька, котрий працював у клубі з самого початку перейменування і вивів клуб до Першої Ліги.

Наразі криворіжці посідають друге місце в Першій Лізі, поступаючись лідеру Металісту вісьмома очками. При цьому у команди з Харкова є ще матч у запасі.

Що відомо про Бабича

Олександр Бабич раніше працював у Чорноморці та Маріуполі, провівши 165 матчів біля керма команд в УПЛ. Також двічі приазовці під його керівництвом проходили до півфіналу Кубка України та двічі до кваліфікації Ліги Європи.

Дебют Бабича біля керма Кривбасу відбудеться уже 6 жовтня у домашньому матчі проти Волині.