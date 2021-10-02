Феррарі: Шумахер не може спілкуватися
Та з цим абсолютно не погоджується П'єро Феррарі, другий син легендарного засновника Ferrari Енцо Феррарі.
До теми Він став іншим, – дружина розповіла про стан Міхаеля Шумахера
П'єро Феррарі згадав, що із задоволенням раніше проводив час з Міхаелем Шумахером.
"Я з великим задоволенням зустрічався з Міхаелем, коли той приїжджав до мене в гості. Ми могли разом випити пляшку червоного вина: йому подобалися ці моменти спокою. Він був простою, ясною, точною людиною, дуже прямолінійною особистістю", – розповів Феррарі.
Разом з тим, він заявив, що Шумахер живий та зазначив, що Міхаель не може спілкуватися.
Мені дуже шкода, що ми говоримо про нього сьогодні, як ніби він мертвий: він не мертвий, він тут, але не може спілкуватися,
– заявив П'єро Феррарі.
Що відомо про трагічний інцидент з Шумахером
- У грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму. Гонщик впав під час катання на лижах у французьких Альпах.
- Шумахер впав у кому й після декількох операцій він прийшов до тями у 2014 році. Через 4 роки з'явилася інформація, що Шумахер не прикутий до ліжка.
- Повідомлялося, що Міхаель, ймовірно, проходив лікування з використанням стовбурових клітин. Точної інформації про стан Шумахера немає.
- У вересні 2021 року на Netflix вийшов документальний фільм про Міхаеля Шумахера.