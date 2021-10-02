Феррарі: Шумахер не може спілкуватися

Та з цим абсолютно не погоджується П'єро Феррарі, другий син легендарного засновника Ferrari Енцо Феррарі.

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П'єро Феррарі згадав, що із задоволенням раніше проводив час з Міхаелем Шумахером.

"Я з великим задоволенням зустрічався з Міхаелем, коли той приїжджав до мене в гості. Ми могли разом випити пляшку червоного вина: йому подобалися ці моменти спокою. Він був простою, ясною, точною людиною, дуже прямолінійною особистістю", – розповів Феррарі.

Разом з тим, він заявив, що Шумахер живий та зазначив, що Міхаель не може спілкуватися.

Мені дуже шкода, що ми говоримо про нього сьогодні, як ніби він мертвий: він не мертвий, він тут, але не може спілкуватися,

– заявив П'єро Феррарі.

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