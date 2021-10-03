Бабич возглавил Кривбасс

Бывший тренер Мариуполя Александр Бабич возглавил Кривбасс. О деталях контракта 42-летнего специалиста с криворожским клубом не сообщается.

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Кроме Бабича в тренерский штаб клуба вошли: Александр Сергеевич Лавренцов (тренер), Владимир Олегович Белаков (тренер), Артем Денисович Филимонов (тренер), Александр Александрович Малахов (тренер-аналитик).

Кривбасс недавно уволил Геннадия Приходько, который вывел клуб в Первую Лигу.

Сейчас криворожане занимают второе место в Первой лиге, уступая лидеру Металлисту.

Новые детали о Шумахере

Пьеро Феррари, второй сын легендарного основателя Ferrari Энцо Феррари, рассказал о состоянии Михаэля Шумахера.

Он вспомнил, что с удовольствием раньше проводил время с Михаэлем Шумахером.

"Я с большим удовольствием встречался с Михаэлем, когда тот приезжал ко мне в гости. Мы могли вместе выпить бутылку красного вина: ему нравились эти моменты покоя. Он был простым, ясным, точным человеком, очень прямолинейной личностью", – рассказал Феррари.

Вместе с тем он заявил, что Шумахер жив и отметил, что Михаэль не может общаться.

Мне очень жаль, что мы говорим о нем сегодня, как будто он мертв: он не мертвый, он здесь, но не может общаться,

– заявил Пьеро Феррари.

Михаэль Шумахер борется за свою жизнь с 2013 года после трагического инцидента во французских Альпах.

Кличко поможет организовать бой Усика в Киеве

Виталий Кличко готов посодействовать в проведении реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Кличко хотел бы, чтобы реванш состоялся в Киеве.

Мэр Киева предположил, что реванш Усика с Джошуа может состояться самое позднее через 8 месяцев. Он прокомментировал вероятность проведения поединка в Киеве.

Сложный вопрос. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел – то в Киеве,

– сказал Кличко.

Он отметил, что Усик имеет действующий контракт с промоутерской компанией К2 Promotions. Она основана братьями Кличко в 2005 году.

По предварительной информации, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале – апреле 2022 года.