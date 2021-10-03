Бабич возглавил Кривбасс
Бывший тренер Мариуполя Александр Бабич возглавил Кривбасс. О деталях контракта 42-летнего специалиста с криворожским клубом не сообщается.
Смотрите также Безумный гол Довбика принес Днепру-1 тяжелую победу в матче со Львовом: видео
Кроме Бабича в тренерский штаб клуба вошли: Александр Сергеевич Лавренцов (тренер), Владимир Олегович Белаков (тренер), Артем Денисович Филимонов (тренер), Александр Александрович Малахов (тренер-аналитик).
Кривбасс недавно уволил Геннадия Приходько, который вывел клуб в Первую Лигу.
Сейчас криворожане занимают второе место в Первой лиге, уступая лидеру Металлисту.
Новые детали о Шумахере
Пьеро Феррари, второй сын легендарного основателя Ferrari Энцо Феррари, рассказал о состоянии Михаэля Шумахера.
Он вспомнил, что с удовольствием раньше проводил время с Михаэлем Шумахером.
"Я с большим удовольствием встречался с Михаэлем, когда тот приезжал ко мне в гости. Мы могли вместе выпить бутылку красного вина: ему нравились эти моменты покоя. Он был простым, ясным, точным человеком, очень прямолинейной личностью", – рассказал Феррари.
Вместе с тем он заявил, что Шумахер жив и отметил, что Михаэль не может общаться.
Мне очень жаль, что мы говорим о нем сегодня, как будто он мертв: он не мертвый, он здесь, но не может общаться,
– заявил Пьеро Феррари.
Михаэль Шумахер борется за свою жизнь с 2013 года после трагического инцидента во французских Альпах.
Кличко поможет организовать бой Усика в Киеве
Виталий Кличко готов посодействовать в проведении реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Кличко хотел бы, чтобы реванш состоялся в Киеве.
Мэр Киева предположил, что реванш Усика с Джошуа может состояться самое позднее через 8 месяцев. Он прокомментировал вероятность проведения поединка в Киеве.
Сложный вопрос. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел – то в Киеве,
– сказал Кличко.
Он отметил, что Усик имеет действующий контракт с промоутерской компанией К2 Promotions. Она основана братьями Кличко в 2005 году.
По предварительной информации, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале – апреле 2022 года.