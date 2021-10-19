Ангеліна Калініна – Дарія Касаткіна 6:2, 6:3

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За півтори години на корті українка один раз подала навиліт, реалізувала 8 брейкпоінтів з 15-ти, допустивши 6 "подвійних". Росіянка зробила 1 ейс, 4 брейки і тричі помилилася при подачі.

Це була друга очна зустріч тенісисток – Ангеліні вдалося взяти реванш за поразку в 2015 році.