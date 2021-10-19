До Японії жіноча збірна України відправилася у складі Анастасії Бачинської, Єлизавети Губарєвої, Яни Федорової та Валерії Осіпової. Бачинська та Губарєва виступили у багатоборстві.

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Бачинська та Губарєва у фіналі особистого багатоборства

Потрапити до фіналу особистого багатоборства на чемпіонаті світу вдалося 24 спортсменкам, серед яких 2 українки.

Бачинська посіла 9-те місце, за свій виступ в особистому багатоборстві, вона отримала оцінку 52.655. Від лідерки з кваліфікації Ангеліни Мєльнікової з Росії українка відстала на 4.4 бали.

Губарєва подолавши кваліфікацію опинилася на 15-тому місці. Єлизавета отримала загальну оцінку 51.265.

Для України потрапляння Бачинської та Губарєвої до фіналу особистого багатоборства на чемпіонаті світу є історичним моментом. Адже це найкращий результат за останні 15 років.

Раніше це вдалося Аліні Козич та Дарії Згобі, які у 2006 році зуміли подолати кваліфікацію на світовій першості.

Виступу Бачинської у кваліфікації вільних вправах

Також Бачинська успішно подолала кваліфікацію у вільних вправах, посівши 9-те місце. Попри те, що до фіналу змогли потрапити лише 8 найкращих. Українка подолала відбір, оскільки кожна країна не могла бути представленою більш, ніж двома гімнастками в особистих фіналах. За свій виступ Анастасія отримала оцінку 13.100.

Також Бачинська стала першою українською гімнасткою за чотири роки, яка виступить у фіналі чемпіонату світу у особистому багатоборстві та на окремому снаряді.