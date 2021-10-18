Даяна Ястремська – Анна Калінська 0:2 (6:7, 4:6)

До цього спортсменки зустрічалися лише одного разу. У 2017 році Ястремська перемогла Калінську у двох сетах.

До теми Цуренко стала третьою українкою, яка зіграє на Кубку Кремля

Матч тривав 2 години та 6 хвилин. Тай-брейк першої партії був ключовим моментом між тенісистками.

Ястремській двічі вдалося зробити брейк за рахунку 2:2 та 3:3. Втримати перевагу українці не вдалося.

Даяні вдалося відігратися на тай-брейку, проте перемогти у першому сеті вона не змогла.

Друга партія розпочалася для українки не найкращим чином. Вона стартувала з невдалого гейму. Після чого Калінська зробила ще один брейк за рахунку 3:1.

Відігратися Ястремській не вдалося, тож вона достроково завершує свою боротьбу на турнірі у Москві.