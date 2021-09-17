Остаточне рішення буде прийнято після розмови президента Зорі Євгена Геллера зі Скрипником.

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За інформацією джерела, можливих причин декілька:

Помилки при комплектації команди;

Селекційна робота була проведена на дуже низькому рівні;

Виліт з Ліги Європи і слабкий старт у внутрішньому чемпіонаті.

Що відомо про Віктора Скрипника в Зорі

51-річний Скрипник очолив луганську команду влітку 2019 року.

У поточному сезоні УПЛ Зоря займає сьоме місце в турнірній таблиці, набравши 11 очок. У новому сезоні Зоря виграла 3 матчі, 2 – закінчила внічию і 5 разів поступилася.