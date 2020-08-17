"Барселона" звільнила Сетьєна після нищівної поразки 2:8: новий тренер – уже в Каталонії
Президент "Барселони" Жозеп Бартомеу повідомив, що Кіке Сетьєн відправлений у відставку з поста головного тренера каталонської команди.
Про це повідомляє Tiempo de Juego. Звільнення 61-річного фахівця було після поразки "Барселони" від "Баварії" 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
До слова: "Барселона" знайшла нового тренера: названо ім'я
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що керівництво "Барселони" почало пошуки нового головного тренера команди і вже визначилося з потенційними кандидатами.
56-річний головний тренер збірної Нідерландів з футболу Роналд Куман найближчим часом може стати новим наставником "Барселони".
Голландського фахівця помітили в аеропорту Барселони. Причини приїзду Кумана в столицю Каталонії невідомі.
Провальний сезон "Барселони"
Каталонський клуб вперше за тривалий час залишився без титулів у сезоні.
"Барселона" вилетіла з Кубка Іспанії, програла "Реалу" боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі.
Також "блауграна" ганебно покинула Лігу чемпіонів, програвши "Баварії" 8:2.
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