Президент "Барселони" Жозеп Бартомеу повідомив, що Кіке Сетьєн відправлений у відставку з поста головного тренера каталонської команди.

Про це повідомляє Tiempo de Juego. Звільнення 61-річного фахівця було після поразки "Барселони" від "Баварії" 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

До слова: "Барселона" знайшла нового тренера: названо ім'я

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що керівництво "Барселони" почало пошуки нового головного тренера команди і вже визначилося з потенційними кандидатами.

56-річний головний тренер збірної Нідерландів з футболу Роналд Куман найближчим часом може стати новим наставником "Барселони".

Голландського фахівця помітили в аеропорту Барселони. Причини приїзду Кумана в столицю Каталонії невідомі.

KOEMAN, CAZADO en el AEROPUERTO de BARCELONA. | vía @DeporteslaSexta



Mañana, la ÚLTIMA HORA con @jpedrerol en #JUGONES. pic.twitter.com/IA63PD4sUn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2020

Провальний сезон "Барселони"

Каталонський клуб вперше за тривалий час залишився без титулів у сезоні.

"Барселона" вилетіла з Кубка Іспанії, програла "Реалу" боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі.

Також "блауграна" ганебно покинула Лігу чемпіонів, програвши "Баварії" 8:2.