Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу повідомив, що відкрив справу через виступи 9 українських футболістів за збірну так званої "ДНР".

Повідомляється, що до УАФ з цією інформацією звернулася Служба безпеки України. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Комітет проведе розслідування щодо участі дев'яти футболістів, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі організації, в товариському матчі у складі збірної так званої "ДНР" проти збірної так званої "Республіки Абхазія". Гра відбулася 25 вересня 2020 року в Сухумі.

Перевірка буде проводитися щодо Гарненка Станіслава, Федотова Євгена, Пархоменка Артема, Охмата Євгена, Томазова Савелія, Махно Ярослава, Лагоди Андрія, Бессалова Артема і Фролова Владислава.

Додамо, що найбільш відомим футболістом з перерахованих є Артем Бессалов, який раніше на професійному рівні грав за донецький Металург, каменську Сталь, Геліос, черкаський Дніпро, Миколаїв, Полтаву, Кристал і Черкаський Дніпро.

Цікаво. Матч між збірними так званих "ДНР" і "Абхазії" не був завершений через технічні причини.