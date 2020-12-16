Наставник чоловічої та жіночої збірної України з біатлону назвав склад обох команди на 4-й етап Кубка світу. Етап в австрійському Хохфільцені стартує вже 17 грудня та триватиме до 20-го числа.

Головний тренер збірної Юрай Санітра назвав п'ятірки спортсменів на гонки. Про це повідомляє "Суспільне Спорт". Це важливо Біатлоніст збірної України Семенов впав на льоду та через травму пропустить гонки У чоловічій команді у порівнянні з третім етапом склад не зазнав змін. Водночас у жіночій команді вперше у сезоні виступить Анастасія Меркушина. Поза складом залишилися Віта Семеренко та Катерина Бех. Склад збірної України Чоловіки: Артем Прима

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Руслан Ткаленко Жінки: Дар'я Блашко

Юлія Джима

Олена Підгрушна

Валентина Семеренко

Анастасія Меркушина. Важливо. Анастасія Меркушина тільки прибула у Хохфільцен та має пройти тестування на коронавірус. Розклад 4-го етапу Кубка світу 17 грудня, 14:15. Чоловіки, спринт

18 грудня, 14:15. Жінки, спринт

19 грудня, 13:00. Чоловіки, гонка переслідування

19 грудня, 15:00. Жінки, гонка переслідування

20 грудня, 12:00. Чоловіки, мас-старт

20 грудня, 14:25. Жінки, мас-старт

Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 каналу