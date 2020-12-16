Без Семеренко, але з дебютанткою: збірна України назвала склад на 4-й етап Кубка світу
Наставник чоловічої та жіночої збірної України з біатлону назвав склад обох команди на 4-й етап Кубка світу. Етап в австрійському Хохфільцені стартує вже 17 грудня та триватиме до 20-го числа.
Головний тренер збірної Юрай Санітра назвав п'ятірки спортсменів на гонки. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
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У чоловічій команді у порівнянні з третім етапом склад не зазнав змін. Водночас у жіночій команді вперше у сезоні виступить Анастасія Меркушина.
Поза складом залишилися Віта Семеренко та Катерина Бех.
Склад збірної України
Чоловіки:
- Артем Прима
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Руслан Ткаленко
Жінки:
- Дар'я Блашко
- Юлія Джима
- Олена Підгрушна
- Валентина Семеренко
- Анастасія Меркушина.
Розклад 4-го етапу Кубка світу
17 грудня, 14:15. Чоловіки, спринт
18 грудня, 14:15. Жінки, спринт
19 грудня, 13:00. Чоловіки, гонка переслідування
19 грудня, 15:00. Жінки, гонка переслідування
20 грудня, 12:00. Чоловіки, мас-старт
20 грудня, 14:25. Жінки, мас-старт
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 каналу
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