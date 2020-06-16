У вівторок, 16-го червня, минуло 15 діб після оголошення вимушеного карантину у "Карпат" через спалах захворювання на COVID-19. Команда виходить з карантину та готується до матчу з "Олімпіком".

"Карпати" розпочали підготовку до матчу з "Олімпіком"

"Карпати" повідомляють, що упродовж карантину гравці та працівники клубу перебували у режимі самоізоляції. Футболісти та працівники клубу пройшли ПЛР-тестування.

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Станом на 16 червня 8 футболістів та 5 працівників ФК "Карпати" все ще мають ознаки коронавірусу і продовжують залишатися ізольованими.

У клубі переконують, що в цих людей не було контактів з іншими гравцями.

Гострі симптоми інфікованих відсутні, за винятком втрачених смакових та нюхових властивостей. Усі футболісти знаходяться вдома та регулярно звітують про стан свого здоров’я,

– мовиться у повідомленні.

Також "Карпат" повідомили про гірший стан трьох працівників клубу старшого віку.

"Вони перебувають в лікарнях та отримують всю необхідну медичну допомогу. Їхній стан стабільно задовільний, спостерігається покращення", – зазначили у клубі.

"Карпати" розпочнуть тренувальний процес з усіма здоровими гравцями. До основного складу залучать групу юних футболістів.

"Підготовка до відновлення сезону відбуватиметься виключно у закритому режимі, без допуску будь-яких сторонніх осіб", – мовиться у повідомленні.

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