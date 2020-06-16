"Карпати" вийшли з карантину: скільки футболістів залишилися хворими на COVID-19
У вівторок, 16-го червня, минуло 15 діб після оголошення вимушеного карантину у "Карпат" через спалах захворювання на COVID-19. Команда виходить з карантину та готується до матчу з "Олімпіком".
"Карпати" розпочали підготовку до матчу з "Олімпіком"
"Карпати" повідомляють, що упродовж карантину гравці та працівники клубу перебували у режимі самоізоляції. Футболісти та працівники клубу пройшли ПЛР-тестування.
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Станом на 16 червня 8 футболістів та 5 працівників ФК "Карпати" все ще мають ознаки коронавірусу і продовжують залишатися ізольованими.
У клубі переконують, що в цих людей не було контактів з іншими гравцями.
Гострі симптоми інфікованих відсутні, за винятком втрачених смакових та нюхових властивостей. Усі футболісти знаходяться вдома та регулярно звітують про стан свого здоров’я,
– мовиться у повідомленні.
Також "Карпат" повідомили про гірший стан трьох працівників клубу старшого віку.
"Вони перебувають в лікарнях та отримують всю необхідну медичну допомогу. Їхній стан стабільно задовільний, спостерігається покращення", – зазначили у клубі.
"Карпати" розпочнуть тренувальний процес з усіма здоровими гравцями. До основного складу залучать групу юних футболістів.
"Підготовка до відновлення сезону відбуватиметься виключно у закритому режимі, без допуску будь-яких сторонніх осіб", – мовиться у повідомленні.
Коронавірус у "Карпатах": головне
- Під час підготовки "Карпат" до матчу чемпіонату України проти "Маріуполя" у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19.
- Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня. Також було перенесено поєдинки з "Ворсклою" та СК "Дніпро-1".
- Повідомлялося, що "Карпати" проводили командні тренування, не знаючи результатів попереднього тестування.
- 1 червня "Карпати" пройшли повторне тестування, у результаті якого менше, аніж половина тестів дали позитивні результати.
- Всього тест здали 65 осіб. Відтоді "Карпати" офіційно пішли на двотижневий карантин.