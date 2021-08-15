Норвежець Йоханнес Бьо провів практично ідеальну гонку. У швидкості на дистанції йому не було рівних, а в найвідповідальніші моменти – і на стрільбі.

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Підручний на останню стрільбу прийшов другим, але використовував на ній відразу три запасних патрони і пропустив вперед кількох суперників. А на виході з рубежу Дмитро слідом за німцем Романом Реєсом не вписався у поворот і впав, влетівши в рекламний борд.

На відміну від жіночої гонки, падінь у чоловіків було кілька. Найбільше не пощастило старшому братові переможця гонки – Тар'єю Бьо, він не втримався на ногах двічі. Причому вдруге фіаско сталося на останньому колі, коли він втік до срібної нагороди.

Падіння Тар'єя виявилося досить жорстким: він втратив відразу два лижерололера і впав на асфальт, до крові пошкодивши коліна та лікті, після чого не зміг продовжити гонку і був змушений зійти з дистанції.

Результати гонки

Йоханнес Бьо 32.01,5 Карім Халілі +16,4 Лукас Хофер +22,7 Роман Реєс +29,7 Дмитро Підручний +42,2

Джима стала четвертою

Українка Юлія Джима, яка в кваліфікації стала сьомою, почала фінал невдало, кілька разів їй довелося заходити в штрафну зону.

У другій частині гонки 30-річна українка зібралася і після останньої стрільби, яку відпрацювала ідеально, піднялася на четверте місце і в підсумку втримала його.

Перемогу здобула італійка Доротея Вірер, яка на фінішному колі не залишила шансів француженці Жюльє Сімон – тріумфаторці минулорічної гонки в Вісбадені. Замкнула трійку призерок чешка Маркета Давидова.

Результати гонки