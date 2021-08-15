Футбольний світ сумує
Футбольний світ втратив ще одну легенду – Герда Мюллера. Про це повідомила мюнхенська Баварія.
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Серце німецького нападника зупинилось вранці 15 серпня. Герд довго страждав хворобою Альцгеймера. Останні декілька місяців Мюллер пробув у реанімації. Жінка футболіста зазначала, що Герд намагався боротись за своє життя, але хвороба взяла гору над легендою мюнхенського клубу.
3 листопада "Бомбардиру", так його називали фанати, повинно було виповнитись 76 років.
Що відомо про Герда Мюллера
- Герд Мюллер за свою кар'єру став справжньою легендою Баварії та назавжди вписав своє прізвище у історію клубу та уього німецького футболу.
- Форвард відіграв у футболці клубу з Мюнхена у Бундеслізі 427 матчів, у яких відзначився 365 голами.
- Результативних дій Герду вистачало і у футболці національної команди Німеччини – 62 поєдинки та 68 голів.
- Ставав чемпіоном світу у 1974 році. Слід пригадати і його переможний гол у фіналі у ворота Нідерландів. У вирішальному поєдинку Мюллер став найкращим гравцем матчу.
- Зі збірною святкував перемогу на чемпіонаті Європи 1972 року. Також тричі ставав переможцем Кубка європейських чемпіонів.
- Після завершення кар'єри залишився працювати у Баварії.