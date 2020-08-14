Вадим Тітушко, який у травні 2013 році був одним із тих, хто напав на журналістів під час масових акцій в Києві, став віцепрезидентом Української федерації MMA в Київській області.

Інформацію про це призначення опублікувала Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств на своїй сторінці в фейсбук. Та згодом повідомлення про це прибрали із соцмереж, пише "Трибуна".

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Вадим Тітушко потрапив на фото журналістів під час нападу на них у травні 2013 року під час акції "Вставай, Україно". Тоді на учасників мирної акції напали спортсмени з Білої Церкви. Майстер рукопашного бою Вадим Тітушко побив журналістів Ольгу Сніцарчук і Влада Соделя. А його прізвищем стали називати найманих кримінальних елементів та провокаторів, які нападали на учасників акцій.

Після цього нападу Тітушко отримав три роки умовно.

Згодом Вадим Тітушко почав займатися тренерською діяльністю. А також працювати в одній з охоронних фірм Києва. Та вже у 2018 році його підозрювали у нападах та пограбуваннях у складі злочинної групи.