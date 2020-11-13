ВПК-Агро став 16 учасником 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2020/2021. Клуб Першої ліги з Дніпропетровщини в 1/16 фіналу здолав представника Прем'єр-ліги – донецький "Олімпік".

ВПК-Агро – Олімпік 1:0

Гол: Сидоренко, 47

До теми Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу

Перемогу ВПК-Агро приніс єдиний гол Сидоренка відразу після перерви. Про це повідомляє 24 канал.

Господарі краще провели перший тайм та мали декілька моментів закріпити перевагу.

"Олімпік" наприкінці гри міг відігратися після небезпечного штрафного, але господарів врятувала стійка.

До уваги. ВПК-Агро в 1/8 фіналу на власному полі прийме ще одного представника Прем'єр-ліги – СК "Дніпро-1".

ВПК-Агро – Олімпік відео повного матчу

Результати жеребкування 1/8 фіналу

Десна – Зоря

Агробізнес – Ворскла

ВПК-Агро – Дніпро-1

Олександрія – Минай

Верес – Маріуполь

Нива – Колос

Матчі 1/8 фіналу мають пройти вже 2-го грудня. "Динамо" й "Шахтар" розпочнуть участь у Кубку України з чвертьфіналу.