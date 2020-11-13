Непереможний українець Амосов у видовищному поєдинку здобув перемогу на Bellator 252: відео
Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов продовжив свою переможну серію до 25 поєдинків. У ніч на 13 листопада Ярослав переміг у рамках Bellator 252 в Анкасвіллі (США).
У поєдинку, який передував головній події шоу, український напівсередньоваговик Ярослав Амосов переміг американця Логана Сторлі. Про це повідомляє 24 канал.
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27-річний Амосов здобув перемогу роздільним рішенням суддів (28:29, 29:28, 29:28).
Як тривав бій
Українець володів ініціативою у перших двох раундах. Однак у третьому Сторлі був близький до перемоги.
Зокрема, Сторлі вирішив завершити бій задушливим прийомом. Суддя був близький до зупинки бою, але Ярослав зміг розірвати захват.
У підсумку у досить рівному та конкурентному поєдинку українець здобув звитягу.
Після поєдинку Амосов заявив, що бій був важкий. Також українець подякував за підтримку.
"Важко в навчанні, ще важче в бою! Дякую за привітання і підтримку", – написав Амосов.
Що відомо про Амосова?Укукраїнський самбіст та боєць змішаного стилю, представник напівсередньої вагової категорії. Трьохразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубку Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення, заслужений майстер спорту. Починаючи з 2012 року на професійному рівні виступає в ММА. У рамках Bellator здобув уже 5 перемог.
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