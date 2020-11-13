Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов продовжив свою переможну серію до 25 поєдинків. У ніч на 13 листопада Ярослав переміг у рамках Bellator 252 в Анкасвіллі (США).

У поєдинку, який передував головній події шоу, український напівсередньоваговик Ярослав Амосов переміг американця Логана Сторлі. Про це повідомляє 24 канал.

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27-річний Амосов здобув перемогу роздільним рішенням суддів (28:29, 29:28, 29:28).

Як тривав бій

Українець володів ініціативою у перших двох раундах. Однак у третьому Сторлі був близький до перемоги.

Зокрема, Сторлі вирішив завершити бій задушливим прийомом. Суддя був близький до зупинки бою, але Ярослав зміг розірвати захват.

У підсумку у досить рівному та конкурентному поєдинку українець здобув звитягу.

Після поєдинку Амосов заявив, що бій був важкий. Також українець подякував за підтримку.

"Важко в навчанні, ще важче в бою! Дякую за привітання і підтримку", – написав Амосов.

Тяжело в учении, ещё тяжелее в бою! всем Спасибо за поздравления и поддержку https://t.co/FL2qIzLXmP — Yaroslav “Dynamo” Amosov (@YaroslavAmosov) November 13, 2020