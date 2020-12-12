У австрійському Хохфільцені продовжується третій етап Кубка світу з біатлону. У суботу, 12-го грудня, відбулася жіноча класична естафета.

Норвежки зуміли реабілітуватись перед вболівальниками після естафети у фінському Контіолахті. на четвертій стрільбі Інгрід-Ланнмарк Тандреволл пішла на штрафне коло, але відмінні два наступні етапи та фініш лідерки команди Марте Олсбю Ройселанд принесли перемогу Норвегії, пише 24 канал.

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"Срібло" здобули француженки (+24,5) – аж 16 додаткових набоїв, повторивши результат минулої естафети у Контіолахті. Найцікавіша боротьба до останніх метрів дистанції була між Швецією, Італією та Німеччиною.

У фінішний коридор вийшли шведка Ельвіра Еберг та німкеня Деніз Херрманн. Але на долю секунди Еберг випередила суперницю. Швеція – третя (+32,5).

Результати

1. Норвегія (0+8) 1:08.04,3

2. Франція (0+9) +24,5

3. Швеція (1+9) +32,5

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7. Україна (0+10) +2:39.9

Як виступали українки: хід гонки

Старт жіночій класичній естафеті, яка є коронною для збірної України, дала Дар'я Блашко. Перший вогневий рубіж українка пройшла з нулем, вийшовши зі стрільбища з відставанням від лідера у 5 секунд. Друга стрільба була на межі для Блашко – 2 незакриті мішені на три додаткові патрони. Українці вдалось закриті їх використавши всі патрони.

Другою на дистанцію вийшла Юлія Джима, яка класно відстрілялась на першій стрільбі та підійняла Україну на 8 місце, відставання від лідера у 36 секунд. Другий вогневий рубіж від досвідченої біатлоністки з України був ідеальним. 5 з 5 – дуже швидка стрільба у виконанні Юлії. Вона скористалась помилками суперниць, які пішли на штрафні 150 метрів дистанції. Олімпійська чемпіонка підійняла Україну топ-3 найкращих, лише 3 секунди від Швеції. Відставання з 41 секунди скоротилось лише до трьох. Неймовірно!

Після екватору поєдинку на трасу вийшла Валентина Семеренко в 11 секундах від лідерок. Перша стрільба змусила понервувати українських прихильників біатлону – 3 додаткові патрони на 2 промахи. Але зуміла українка не зайти на штрафне коло. До другого вогневого рубежу Валентина під'їхала у компанії Доротеї Вірер. Вона спробувала потягатись з італійкою, що стало помилкою. Всі додаткові патрони використала одна з сестер Семеренок – 5 місце та 20 секунд від третьої позиції.

Останньою на дистанцію вийшла наша стабільна фінішерка Олена Підгрушна. Капітан України відставала від Норвегії, яка їхала першою, аж на 1 хвилину 9 секунд. Ідеально відпрацювала українка на вогневому рубежі, що дозволило залишити за спиною білоруску. На заключній стрільбі Підгрушна не закрила дві мішені, але додаткові патрони стали в пригоді українці.

Австрійка Ліза-Тереса Хаузер позмагалась з капітаном України у фінішному коридорі – Австрія стала 6-ю, а Україна відразу за їх спиною – 7-ма.