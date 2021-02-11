Збірна України з біатлону за крок від медалі, травма Ярмоленка: топ-новини спорту 10 лютого

У середу, 10 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Збірна України з біатлону прикро втратила медаль чемпіонату світу

У словенській Поклюці 10 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону-2021. Першою гонкою чемпіонату світу стала змішана естафета, в якій збірна України ледь не здобула медаль.

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Впевнену перемогу в естафеті здобула Норвегія. Збірна Австрії посіла друге місце. Третє місце виборола Швеція, яка на останніх метрах дистанції випередила Україну.

Результати гонки

1. Норвегія (Легрейд, Бьо, Екхофф, Олсбю)

2. Австрія (Коматц, Едер, Здуц, Хаузер)

3. Швеція (Самуельссон, Понсілуома, Перссон, Еберг)

4. Україна (Прима, Підручний, Джима, Підгрушна)

Ярмоленко травмувався у Кубку Англії

Гра футболіста Вест Хема Андрія Ярмоленка лише почала набирати оберти, як українець знову травмувався. Сталось це у кубковому протистоянні з Манчестер Юнайтед.

Головний наставник Вест Хема Девід Моєс на післяматчевій пресконференції прояснив ситуацію із характером травми Андрія Ярмоленка. Скільки саме часу пропустить футболіст наразі невідомо. Тренер сподівається, що таке пошкодження Андрія не буде надто серйозним.

Для півзахисника ця поява на полі стала 21-ю у сезоні у всіх турнірах. За цей час українець тричі відзначався у воротах суперників та ще 4 рази асистував одноклубниках.

Шахтар обурився рішенням не включити Каштру у топ-3 тренерів в Україні

15 лютого в Україні під час церемонії "Футбольні зірки України" буде названо найкращого тренера чоловічої команди. На цю нагороду претендують Мірча Луческу (Динамо), Віктор Скрипник (Зоря) та Олександр Рябоконь (Десна).

У Шахтарі обурилися через це. Вони перерахували головні досягнення Луїша Каштру за 2020 рік