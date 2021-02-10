Чемпіонат світу з біатлону-2021: онлайн-трансляція
Попри всі коронавірусні обмеження, у Поклюці з 10-го по 21 лютого відбудеться чемпіонат світу з біатлону. Любителі біатлону можуть стежити за всіма гонками, не покидаючи сайт Спорт 24.
Джерело:24 канал
У середу, 10 лютого, чемпіонат світу розпочнеться змішаною естафетою, де виступить і Україна. Початок гонки – о 16:00.
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Збірну України представлять: Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Олена Підгрушна.
Чемпіонат світу з біатлону-2021: онлайн-трансляція
Трансляція з офіційного сайту IBU
Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24
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