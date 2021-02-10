Попри всі коронавірусні обмеження, у Поклюці з 10-го по 21 лютого відбудеться чемпіонат світу з біатлону. Любителі біатлону можуть стежити за всіма гонками, не покидаючи сайт Спорт 24.

У середу, 10 лютого, чемпіонат світу розпочнеться змішаною естафетою, де виступить і Україна. Початок гонки – о 16:00. Дивіться також: Чемпіонат світу з біатлону-2021: де дивитися онлайн Збірну України представлять: Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Олена Підгрушна. Чемпіонат світу з біатлону-2021: онлайн-трансляція Трансляція з офіційного сайту IBU Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24