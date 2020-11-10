Вже у середу, 11 листопада, збірна України на виїзді проведе товариський поєдинок проти Польщі. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Польща – Україна: прогноз

Гра з Польщею стане підготовкою для підопічних Андрія Шевченка перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020/21. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною, а через три дні, 17 листопада, в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної, пише 24 канал.

Читайте також Польща – Україна: призначено арбітрів матчу

Кадрові втрати та статистика протистоянь

Через коронавірус матч проти України пропустить воротар Бартоломей Дронговський та захисник Міхал Карбовник, У збірної України куди більші проблеми. Головний наставник українців Шевченко не зможе розраховувати на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваєва, Супрягу, Шахова, Попова. Всі ці гравці здали позитивні тести на COVID-19.

Також команді не допоможуть Тимчик, Кравець та Корнієнко. Всі пропустять матч через травми.

Збірні України та Польщі виходили на одне поле аж 8 разів – по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.

Товариський матч П ольща – Україна відбудеться 11 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45

Що прогнозують букмекери Marathonbet

Букмекери віддають невелику перевагу господарям. На звитягу Польщі стоїть коефіцієнт 2,25. Успіх підопічних Андрія Шевченка оцінений у 3,24. Нічия у цьому матчі – 3,38.

Першими вболівальники біля екранів своїх гаджетів швидше за все побачать гол у виконанні футболістів Польщі – 1,90. А от у те, що українці першими зможуть засмутити голкіпера суперника – 2,34. Аналогічні коефіцієнти стоять на останній результативний удар у зустрічі.

Спеціалісти вірять, що обидві команди зможуть відзначитись у цьому товариському поєдинку – 1,87.

На перемогу господарів із мінімальним рахунком 1:0 стоїть коефіцієнт 6,80. На такий же результат, але на користь української команди – 8,60.

Букмекери схиляються до того, що фанати побачать більшу кількість голів у другому таймі – 2,19.