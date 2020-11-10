Збірна України з футзалу готується до початку кваліфікації на Євро-2022. В рамках підготовки українці провели два спаринги проти Угорщини.

Обидва матчі команди зіграли в Угорщині. Перша гра відбулася 9 листопада, а вже на наступний день команди зіграли ще раз. В обох матчах перемогу здобула збірна України.

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Перший раз українці здобули вольову перемогу над суперником. Надь відкрив рахунок на четвертій хвилині матчу. Але вже за дві хвилини Зварич рахунок на табло зрівняв. Перемогу ж приніс влучний удар Грицини вже у другому таймі

Угорщина – Україна 1:2

Голи: Надь, 4 – Зварич, 6, Грицина, 34

Другий матч теж відзначився швидкими голами. От тільки цього разу першими забили українці – вже на першій хвилині відзначився Білоцерківець. А після цього двічі забили угорці. І саме за їх переваги команди пішли на перерву.

Та на початку другого тайму з різницею у хвилину українці забили два голи – спочатку забив Зварич, а згодом Білоцерківець оформив дубль.



Україна двічі перемогла Угорщину у товариських матчах / Фото valogatott.mlsz.hu

Однак господарі майданчика не збиралися здаватися і знову зрівняли рахунок. Та все ж ще одну перемогу святкували українці – забив Зварич.

Угорщина – Україна 3:4

Голи: Дрот, 3, 14, Річард, 28 – Білоцерківець, 1, 23, Зварич, 22, 33

У підсумку підопічні Олександра Косенка здобули дві перемоги у виїзних спарингах.