Уряд планує запровадити в Україні карантин вихідного дня. Такі обмеження можуть доволі сильно вдарити по українському футболу.

Детальніше Карантин вихідного дня: що означає і чи буде ефективним обмеження

Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Під заборону потрапить робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів і басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів.

Така заборона не зможе обійти стороною і спортивні заходи. Хоча вони зараз і відбуваються без глядачів. Але її впровадження може призвести до зупинки проведення чемпіонату України з футболу. Адже майже всі футбольні матчі відбуваються на вихідних.

За даними Meta-ratings.com.ua, Українська асоціація футболу та Українська прем'єр-ліга ведуть перемовини з Кабінетом Міністрів України. Футбольні функціонери надали свої аргументи, щоб обмеження карантину вихідного дня не поширювалися на чемпіонат. Які саме доводи вони навели – не вказується.

Додамо, що у 2020 році клубам УПЛ та Першої ліги залишилося зіграти ще чотири тури. Після чого команди підуть на зимову перерву аж до середини лютого 2021 року. У Другій лізі заплановано два тури.

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Нагадаємо, що ймовірним початком введення обмежень раніше міністр охорони здоров'я Максим Степано називав 14-15 листопада. Якщо ж ці заходи не допоможуть – карантин будуть посилювати надалі.