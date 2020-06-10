Чотири яскраві нокаути: як повернувся бокс у США – відео
У ніч з 9-го на 10 червня у Лас-Вегасі (США) офіційно повернувся професійний бокс. У чотирьох поєдинках промоутерської компанії Top Rank були зафіксовані чотири перемоги нокаутом.
Як повідомляв 24 канал, у головній події володар титулу WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон впевнено нокаутував Фелікса Карабальо.
Дізнайтесь більше Стівенсон в елегантному стилі нокаутував суперника – відео
Результати інших боїв
Робейсі Рамірес нокаутував Йері Андухара вже в першому раунді поєдинку. Андухар пропустив удар у щелепу і Рамірес добив опонента ще декількома ударами.
Відео нокауту Рамірес – Андухар
Джаред Андерсон нокаутував Джонні Лангстон в третьому раунді. Джаред затиснув суперника у куті і бив Лангстона поки рефері не зупинив поєдинок.
Гвідо Віанелло нокаутував вже в першому раунді Дона Хайнесворта. Віанелло зупинив Дона важкою "двійкою" прямо по голові. Хайнесворт не зміг після цього продовжити бій.
Зазначимо, що вечір боксу у Лас-Вегасі відбувався без уболівальників на трибунах.