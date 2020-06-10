Український боксер важкої вагової категорії Сергій Радченко (7-6, 2 KO) проведе бій проти польського боксера Матеуша Мастернака. Поєдинок за участю українця буде головним на вечорі боксу Suzuki Boxing Night II.

Бій буде 8-раундовий і пройде 26 червня в польському місті Кельце. Про це повідомляє польське видання PZB.

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Останній бій Сергія Радченка

У польському місті Ломжа місцева зірка Артур Шпилька (24-4, 16 КО) спірно переміг рішенням більшості суддів Сергія Радченка.

Бій пройшов у важкій вазі (до 90,7 кг), хоча всі свої значимі поєдинки поляк проводив в супертяжах. Шпилька активно почав зустріч, але в третьому раунді здивував усіх, впавши в нокдаун після правого хука. Поляку тільки вдалося прийти в себе, як в п'ятому раунді він знову побував на канвасі після серії ударів українця.

У другій половині поєдинку Шпилька вирівняв хід бою, а в заключному 10-му раунді змусив українця перейти в режим порятунку в клінчі.

Судді віддали перемогу Шпильці: 95:93, 95:93, 94:94. Таке рішення рефері досить спірне, якщо врахувати, що Шпилька двічі був у нокдауні.