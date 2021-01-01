Українських спортсменів чекає напружений 2021 рік, адже влітку відбудуться Олімпійські ігри та чемпіонат Європи з футболу-2020. Та поки тривають новорічні свята українські спортсмени мають змогу перевести дух і набратися сил. Спорт 24 зібрав вітання українських атлетів та команд в один матеріал.

Привітала з новим роком найкраща дзюдоїстка світу Дарія Білодід. У своєму інстаграмі Білодід побажала, щоб новий рік подарував якнайбільше усмішок та радості.

Дивіться також Усик і Ломаченко привітали з Новим роком: відео

Чемпіон світу з боротьби та депутат Верховної Ради Жан Беленюк сподівається, що випробування 2020 року загартували кожного з нас.

Передає вітання з Бельгії нападник збірної України Роман Яремчук. Форвард Гента зустрів 2021 рік з найріднішими, чого бажає і вам.

Також з родиною зустрів новий рік півзахисник збірної України Руслан Маліновський. Він переказує вітання з італійського міста Бергамо.

Найсильніший каратист світу Станіслав Горуна вирішив кумедно попрощатися з минулим роком.

Свої вітання в інстаграмі написала й каратистка Анжеліка Терлюга.

З новим роком вітаю київське Динамо та донецький Шахтар.

Привітав українців з новим роком президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Український рекордсмен побажав перемог спортсменам на Олімпійських іграх у Токіо.

Миру та добра всім нам побажала лідерка збірної України з біатлону Олена Підгрушна.