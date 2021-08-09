Закінчення Олімпіади, трансфер Коваленка, сльози Мессі: головні новини спорту 8 серпня

В Токіо офіційно завершилися Олімпійські ігри 2020. Віктор Коваленко перейшов у Спецію. Мессі розплакався під час прощання з Барселоною. Такими були головні новини спорту в неділю, 8 серпня

Завершення Олімпіади-2020

Олімпійські ігри 2020 в Токіо офіційно закінчилися. 8 серпня відбулася церемонія закриття. За 16 ігрових днів було розіграно 339 комплектів нагород у 33 видах спорту. Найбільше медалей здобула збірна США.

До теми Олімпіада-2020: загальний медальний залік

В останній змагальний день Україна здобула срібну медаль у велоспорті. Олена Старікова здобула срібло у спринті на велотреку. При цьому що спортсменка могла змінити громадянство – їй пропонували перебратися до Азербайджану. Але вона відмовилася.

Загалом збірна України в Токіо здобула 19 медалей – одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Це дозволило посісти лише 44-е місце – найгірший показник в історії.

А на церемонії закриття наші спортсмени дозволи собі трохи розслабитися та позабавлятися.

Віктор Коваленко – гравець Спеції

Віктор Коваленко змінив команду в чемпіонаті Італії. Наступний сезон гравець проведе у складі Спеції. Клуб орендував його на сезон.

Перемога Динамо, лідерство Зорі

Динамо обіграло Зорю. В матчі обидві команди не змогли забити пенальті.

Ворскла розгромила Львів та вийшла на перше місце в УПЛ.

Мессі попрощався з Барселоною

Ліонель Мессі провів прощальну пресконференцію. Гравець не зміг стримати сліз під час свого виступу. Він виступав за основну команду з 2004 року. А загалом провів у клубі 21 рік, потрапивши туди 13-річним хлопчиком.