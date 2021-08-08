Спеція орендувала Коваленка на один сезон, повідомляється на сайті клубу. Чи має право клуб право викупу контракту по закінченні сезону – не вказано.

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Правда Спеція дещо "переборщила" під час представлення гравця. На офіційному сайті Коваленку "приписали" участь в Євро-2020 в складі збірної України та вихід у всіх матчах групового етапу. От тільки гравець пропустив Євро-2020 через травму.

Коваленко лише взимку 2021 року перебрався з Шахтаря до Аталанти. Донецьку команду атакувальний півзахисник покинув вільним агентом.

Але закріпитися в Аталанті Коваленко так і не зумів. На перешкоді, серед іншого, стали травми футболіста. Тож він зіграв лише один офіційний матч, вийшовши на заміну на 4 хвилини.

Спеція в минулому сезоні посіла 15-е місце в чемпіонаті Італії. Аталанта ж стала третьою, здобувши бронзові нагороди та знову право виступити в Лізі чемпіонів.