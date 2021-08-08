Україна на закритті Олімпіади

Прапор України на церемонії закриття Ігор несла каноїстка Людмила Лузан. Вона здобула особисту бронзу і срібло в дуеті з Анастасією Четвериковою.

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Тренер збірної України з веслування Юрій Чебан під час церемонії закриття бігав полем Національного стадіону в Токіо "літачком".

Тренер з веслування радів перемозі Лузан та Четверикової / Фото "Спорт сьогодні"

Гімнастка Христина Погранична похизувалася неймовірною розтяжкою – спортсменка продемонструвала шпагат стоячи.



Христина Погранична продемонструвала шпагат стоячи / Фото Getty Images

Крім того, аби зробити красиве фото, українські спортсменки лягли на поле у формі сонечка. До середини вони поставили синьо-жовті прапори.



Українські спортсменки роблять фото на закритті Олімпіади / Фото Getty Images

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