Чотири медалі Олімпіади, поразка Шахтаря, Маркевич покинув збірну: новини спорту 7 серпня

У суботу, 7 серпня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Чотири медалі за один день

У суботу, 7 серпня, українці продовжили боротьбу за нагороди на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. У передостанній змагальний день було розіграно 34 комплекти нагород, а Україна проявила себе у 4.

Як це було Відібране "золото" Хижняка, чотири медалі за день: підсумки України на Олімпіаді 7 серпня

Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова завоювали "срібло" в двійці на дистанції 500 м. Українки подолали дистанцію за 1.57,499 хвилини, відставши від лідерів команди Китаю – на 2 секунди.

Боксер Олександр Хижняк програв у фіналі та став срібним призером Олімпіади-2020. У фінальному поєдинку ваги до 75 кг спортсмен родом з Полтави нокаутом програв Геберту Соузі з Бразилії. Наш співвітчизник лідирував за раундами – двічі по 10:9, однак у третьому раунді Хижняк пропустив сильний удар і опинився на канвасі, суддя зупинив бій і зафіксував нокаут.

Збірна України завоювала бронзову медаль в командних змаганнях з артистичного плавання. Нашу команду представляли Марина Алексіїва, Вадислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно. Україна в підсумку стала третьою із загальним результатом 190,3018.

19-річна Ярослава Магучіх завоювала "бронзу" в стрибках у висоту. Магучіх з другої спроби взяла висоту 2,00 м, проте їй не підкорилася планка 2,04 метра. Ірина Геращенко (1,98 метра) стала 4-ю, Юлія Левченко (1.96 м) – восьма.

Шахтар сенсаційно програв Олександрії

Шахтар на НСК "Олімпійський" 7 серпня приймав Олександрію у матчі 3 туру УПЛ. Гості здобули несподівану перемогу в зустрічі.

На 6-й хвилині Третяков відкрив рахунок після передачі Цурікова.

На 15-й хвилині Корнієнко забив у порожні ворота після прострілу Додо з правого флангу.

На 21-й хвилині Ковалець забив гол, завершивши контратаку команди ударом з лінії штрафного майданчика.

Маркевич покидає УАФ та вітає Реброва з роботою у збірній України

Шахтар втратив очки вже у третьому турі УПЛ. Тепер "гірники" мають по 6 очок разом з Олександрією.

Мирон Маркевич повертається до тренерської роботи. Легендарний наставник вже давно має бажання попрацювати на клубному рівні.

Мирон Маркевич був одним із головних кандидатів на пост головного тренера української збірної. Але шальки терезів схилились на сторону Сергія Реброва.

За словами Мирона Богдановича, вже 9 серпня УАФ офіційно представить Ребров у статусі наставник збірної України. Тренер побажав Реброву успіхів та зазначив, що готовий усіляко допомагати йому у роботі з національною командою.

Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати,

– зазначив Маркевич.