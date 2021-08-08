Четыре медали за один день

В субботу, 7 августа, украинцы продолжили борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. В предпоследний соревновательный день было разыграно 34 комплекта наград, а Украина проявила себя в 4.

Как это было Отобранное "золото" Хижняка, четыре медали за день: итоги Украины на Олимпиаде 7 августа

Каноисты Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали "серебро" в двойке на дистанции 500 м. Украинки преодолели дистанцию ​​за 1.57,499 минуты, отстав от лидеров команды Китая – на 2 секунды.

Боксер Александр Хижняк проиграл в финале и стал серебряным призером Олимпиады-2020. В финальном поединке веса до 75 кг спортсмен родом из Полтавы нокаутом проиграл Геберту Соузе из Бразилии. Наш соотечественник лидировал по раундам – дважды 10:9, однако в третьем раунде Хижняк пропустил сильный удар и оказался на канвасе, судья остановил бой и зафиксировал нокаут.

Сборная Украины завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях по артистическому плаванию. Нашу команду представляли Марина Алексеева, Вадислава Алексеева, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно. Украина в итоге стала третьей с общим результатом 190,3018.

19-летняя Ярослава Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту. Магучих со второй попытки взяла высоту 2,00 м, однако ей не покорилась планка 2,04 метра. Ирина Геращенко (1,98 метра) стала 4-й, Юлия Левченко (1.96 м) – восьмая.

Шахтер сенсационно проиграл Александрии

Шахтер на НСК "Олимпийский" 7 августа принимал Александрию в матче 3 тура УПЛ. Гости одержали неожиданную победу во встрече.

На 6-й минуте Третьяков открыл счет после передачи Цурикова.

На 15-й минуте Корниенко забил в пустые ворота после прострела Додо с правого фланга.

На 21-й минуте Ковалец забил гол, завершив контратаку команды ударом с линии штрафной.

Шахтер потерял очки уже в третьем туре УПЛ. Теперь "горняки" имеют по 6 очков вместе с Александрией.

Маркевич покидает УАФ и поздравляет Реброва с работой в сборной Украины

Мирон Маркевич возвращается к тренерской работе. Легендарный наставник уже давно имеет желание поработать на клубном уровне.

Мирон Маркевич был одним из главных кандидатов на пост главного тренера украинской сборной. Но чаша весов склонилась на сторону Сергея Реброва.

По словам Мирона Богдановича, уже 9 августа УАФ официально представит Ребров в статусе наставника сборной Украины. Тренер пожелал Реброву успехов и отметил, что готов всячески помогать ему в работе с национальной командой.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать,

– отметил Маркевич.