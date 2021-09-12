Разом з Ріккардо на подіум підійнявся його партнер по McLaren Ландо Норріс. Для McLaren це перша перемога за 9 років! Третє місце дісталося Валттері Боттас з Mercedes. Фінський пілот відіграв 16 позицій.

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Гран-прі Італії вперше відбувалося з експериментом у вигляді спринту, який виграв Валттері Боттас. Та попри перемогу в короткій гонці поул дістався Максу Ферстаппену через штраф Боттаса за зміну силової установки.

Шалений старт та аварія

На стартових метрах Даніель Ріккардо вирвався вперед, обійшовши Ферстаппена. Позаду Льюїс Хемілтон вів боротьбу з Ландо Норрісом та Ферстаппеном і після незначного контакту з Максом вилетів з траси й швидко повернувся.

Позаду Антоніо Джовінацці зіткнувся з Карлосом Сайнсом і вимушено поїхав у бокси по нове крило. Унаслідок аварії Джовінацці на трасі з'явився віртуальний автомобіль безпеки, але швидко гонку було відновлено. Антоніо отримав 5 секунд штрафу, адже небезпечно повернувся на трасу перед Сайнсом.

Справжній провал був у команди Alpha Tauri. Гонку на трасі "Монца" пропускав Юкі Цунода. А торішній переможець гонки П'єр Гаслі вимушено зійшов, хоч і стартував.

На 9 колі Серхіо Перес вдало атакував Карлоса і підійнявся на 6 місце: мексиканець відіграв 2 позиції. Позаду пелотону на 13 колі Боттас вже увірвався у топ-10!

У боротьбі за 12 місце Естебан Окон досить небезпечно витиснув Себастьяна Феттеля. Француз не залишив супернику місця, внаслідок чого Феттель ледь не вилетів з траси. Окона покарали 5 секундами штрафу.

Нестримний Боттас на 22 колі вже був на 8 позиції. Валттері попри хард легко проходив своїх суперників.

Сенсаційний схід лідерів сезону

Лідер гонки Ріккардо на 23 колі першим заїхав у бокси по нову гуму. Колом пізніше у боксах побував Ферстаппен: у Макса сталася затримка з переднім колосом і він повернувся на трасу аж на 10 позиції.

Паралельно Хемілтон нарешті пройшов Норріса та захопив лідерство – подвійний удар по Red Bull.

Хемілтон побував у боксах на 26 колі і також втратив декілька секунд. Під час виїзду з боксів Ферстаппен атакував Хемілтона й обидва вилетіли у гравій. На трасі з'явився автомобіль безпеки.

Слід зауважити, що болід Ферстаппен приземлився на машину Хемілтона: Льюїса врятувала система halo!

Рестарт гонки відбувся на 30 колі. Норріс успішно атакував Леклера й обидва боліди McLaren очолили пелотон!

На наступному колі капітуляція Ferrari продовжилася: обидва пілоти "Скудерії" пропустили Боттаса, а Леклер поступився ще й Пересу. Та Перес під час того, як випереджав Леклера, зрізав. Стюарди покарали мексиканця 5 секундами штрафу.

До 39 кола група лідерів не змінилася: Ріккардо, Норріс, Перес і Боттас. Через повільний темп лідера гонки пілоти Ferrari наблизилися до топ-4. На 43 колі Боттас двічі атакував Переса і з другої спроби випередив мексиканця. Та Чеко провів вдалу контратаку.

Результати гонки (залікова зона)

1. Даніель Ріккардо

2. Ландо Норріс

3. Валттері Боттас

4. Шарль Леклер

5. Серхіо Перес

6. Карлос Сайнс

7. Ленс Стролл

8. Фернандо Алонсо

9. Джордж Расселл

10. Естебан Окон