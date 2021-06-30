Дніпро-1 орендував Русина на один сезон.

"Я розмовляв з агентом, і він сказав, що Дніпро-1 хоче мене підписати. Після чого я порадився із батьками та зрозумів, що так, для мене це хороший варіант. Бо мені треба зараз усе починати з початку, щоб знову грати у футбол на хорошому рівні. Тому я задоволений, що приїхав у Дніпро", – розповів Назарій Русин.

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Це не перша оренда для Русина. В минулому сезоні він виступав з Польщі за Легію (Варшава). А перед тим – за луганську Зорю.

Русин – не єдиний гравець, якого орендував Дніпро-1. Команді вдалося домовитися про продовження оренди опорного півзахисника Данила Ігнатенка, контракт належить донецькому Шахтарю. Ігнатенко в минулому сезоні теж виступав за клуб з Дніпра, де провів 19 офіційних матчів, в яких забив один м’яч і віддав одну результативну передачу.

Ще один гравець – Олександр Піхальонок, який в минулому сезоні теж виступав в Дніпро-1 в оренді з Шахтаря, підписав з клубом повноцінний контракт на чотири роки.

Ще перед тим Дніпро-1 оголосив про оренду опорного півзахисника молодіжної збірної Хорватії Невена Джурасека. Він взятий в оренду у загребського Динамо в оренду на один сезон з правом першочергового подальшого викупу.