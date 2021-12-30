Головна подія року у боксі: поєдинок Усик-Джошуа очолив рейтинг The Ring

Авторитетне видання The Ring назвало бій українця Олександра Усика проти Британця Ентоні Джошуа головною подією 2021-го року у боксі. На таке рішення вплинула також атмосфера на стадіоні в Лондоні.

Подія року: бій Усик - Джошуа

В останні дні 2021-го року відомий боксерський журнал назвав переможців премії "The Ring Awards", яку вручають в десяти різних номінаціях. Серед них – боксер року, бій року, нокаут року та інші.

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Бій 25-го вересня на стадіоні в Лондоні, в якому змагалися Усик та Джошуа назвали подією року. На таке звання вплинув сам бій, результат та атмосфера, яка панувала на стадіоні. Оскільки подивитися поєдинок прийшло 68 тисяч глядачів.

Цей бій у номінації обійшов такі поєдинки, як Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф'юрі - Деонтей Уайлдер, Сауль Альварес - Калеб Плант та Теренс Кроуфорд – Шон Портер.

Усик сенсаційно переміг Джошуа

Наприкінці вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.

Після поразки британець активував опцію про реванш.

Усик заявляв, що хоче, аби наступне протистояння відбулося в Україні. Проте нещодавно промоутер Джошуа заперечив такий варіант. Він зазначив, що скоріш за все наступний бій між українцем та британцем відбудеться у Великобританії.

Також він додав, що поєдинок може відбутися вже у квітні 2022-го року.

Премія The Ring вручається щорічно вже з 1928-го року, коли видання вперше оголосило свою версію "боксера року". Не так давно двом українцям пощастило її здобути. У 2017-му найкращим боксером за версією журналу був Василь Ломаченко, а у 2018-му – Олександр Усик.