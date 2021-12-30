У боротьбі за це звання Канело обійшов Тайсона Фьюрі (31-0-1, 22 КО), Олександра Усика (19-0, 13 КО), Джоша Тейлора (18-0, 13 КО) та Теренса Кроуфорда (38-0, 29) КО).

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У 2021 році мексиканець провів три бою, по черзі перемігши Авні Йилдирима (24-4, 13 КО), Біллі Джо Сондерса (30-1, 14 КО) та Калеба Планта (21-1, 12 КО). У підсумку, починаючи рік із титулом WBA, Канело вже в листопаді зібрав усі інші пояси та став абсолютним чемпіоном світу.

"Я роблю свою справу через любов до боксу. Все, що я отримую натомість, – честь для мене. Це мій бонус. Я почуваюся чудово. Це вже моя друга подібна нагорода, але, сподіваюся, їх буде ще багато", – заявив Канело.

Альварес може побитися з Усиком

Ставши чемпіоном світу у категоріях від 67 до 79 кілограм, 31-річний Сауль Альварес вирішив піднятися до крузервейту – колишнього дивізіону Олександра Усика. Більше того, згодом не виключено поєдинок Канело – Усик.

Цікаво, що Олександр вже заявив, що не проти побитися з Канело. "Якщо він хоче боксувати зі мною в крузервейті, я зможу спуститися туди, але за умови, що в мені залишаться пояси у надважкій вазі, адже я повернуся назад", – зазначив українець.