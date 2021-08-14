Головін зазнав травми
Півзахисник Монако Головін отримав пошкодження у матчі Ліги 1 з Лор'яном 13 серпня. Монако несподівано поступився з рахунком 1:0.
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Росіянин отримав сильний удар, але обстеження не виявило серйозних травм.
За інформацією Sport24, 25-річний футболіст ризикує пропустити перший матч плей-офф Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
- Матч-відповідь між Шахтарем та Монако відбудеться 25 серпня. Донеччани приймуть Монако у Харкові. Гру вимушено перенесли з Києва через концерт до Дня Незалежності України.
- "Монегаски", як і Шахтар, стартували у Лізі чемпіонів з 3 раунду кваліфікації. Монако пройшов Спарту Прагу. Натомість Шахтар залишив за бортом змагань бельгійський Генк.
Варто зауважити, що Головін зазнав ушкодження у матчі проти Спарти Праги. Однак футболіст встиг відновитися до гри у чемпіонаті Франції.