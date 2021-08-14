Головин получил травму
Полузащитник Монако Головин получил повреждение в матче Лиги 1 с Лорьяном 13 августа. Монако неожиданно уступил со счетом 1:0.
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Россиянин получил сильный удар, но обследование не выявило серьезных травм.
По информации Sport24, 25-летний футболист рискует пропустить первый матч плей-офф Лиги чемпионов против Шахтера.
- Матч между Шахтером и Монако состоится 25 августа. Дончане примут Монако в Харькове. Игру вынужденно перенесли из Киева из-за концерта ко Дню Независимости Украины.
- "Монегаски", как и Шахтер, стартовали в Лиге чемпионов с 3 раунда квалификации. Монако прошел Спарту Прагу. А Шахтер оставил за бортом соревнований бельгийский Генк.
Стоит заметить, что Головин получил повреждение в матче против Спарты Праги. Однако футболист успел восстановиться к игре в чемпионате Франции.