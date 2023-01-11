Найвідповідальніша позиція: голкіпер азійської збірної в істериці попросив заміну після помилок

Воротар збірної Ємену Алі Аббас Ахмед допустив дві помилки у важливому матчі. У молодого голкіпера здали нерви.

Збірна Ємену зустрічалась зі збірною Оману в рамках Кубка націй Перської затоки (2:3). Оману вдалось забити два курйозних голи через "фейли" голкіпера Ємену. 22-річний воротар не витримав психологічного тиску, після помилок.

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Алі Аббас Ахмед вже на другій хвилині зустрічі розпочав нервово. Голкіпер закинув м'яч у свої ворота, після подачі з кутового. Наступна його помилка припала на 30-у хвилину зустрічі. Тоді молодий воротар не впорався з простим штрафним ударом, після якого м'яч відскакував від газону йому прямо в руки.

Молодий воротар після "свого" другого пропущеного голу, зрозумів, що він перегорів. Ахмед символічним жестом попросив у лави запасних заміну, але ще на полі залишився. На другий тайм голкіпер на полі уже не з'явився, напевне, знайшов потрібні слова у роздягальні.

Кубок націй Перської затоки