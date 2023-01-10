Нещодавно Бохашвілі став футбольним безхатьком, оскільки його вигнали з румунського Оцелулу, після скандального інтерв'ю. Футболіст захищався за росіян та несаркастично називав їх "миролюбними". Згодом Євген сам на себе заступився, скинувши провину на те, що він давав інтерв'ю англійською мовою, а його неправильно переклали.

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Після хвилі неоднозначної уваги у свою сторону, Бохашвілі вирішив піти якнайдальше від скандалів. Футболіст перебрався в індонезійський клуб Слеман. До речі, Євген уже захищав кольори індонезійського колективу з 2019 по 2021 рік.

У Індонезії про скандал Бохашвілі не згадують, а навпаки радісно вітають футболіста.

Сподіваємось на свято у виконані Боха. Його любов до чемпіонату Індонезії повернулась. Вітаємо у клубі,

– написав ФК Слеман на своїй сторінці у твітері.

Команди, за які виступав Бохашвілі

Футболіст переміряв чимало футболок клубів за свою кар'єру: