Сборная Йемена встречалась со сборной Омана в рамках Кубка наций Персидского залива (2:3). Обману удалось забить два курьезных гола из-за "фейлов" голкипера Йемена. 22-летний голкипер не выдержал психологического давления после ошибок.

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Али Аббас Ахмед уже на второй минуте встречи начал нервно. Голкипер забросил мяч в свои ворота после подачи углового. Следующая его ошибка пришлась на 30 минуту встречи. Тогда молодой вратарь не справился с простым штрафным ударом, отскакивавшим от газона ему прямо в руки.

Молодой вратарь после "своего" второго пропущенного гола понял, что он перегорел. Ахмед символическим жестом попросил у скамейки запасных замену, но еще на поле остался. На второй тайм голкипер на поле уже не появился, наверное, нашел нужные слова в раздевалке.

Кубок наций Персидского залива