Минулий сезон вийшов успішним для донецького Шахтаря. Клуб втратив майже всіх легіонерів через війну, але зміг все одно стати чемпіоном УПЛ.

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Це досягнення підкорилось "гірникам" завдяки Ігору Йовічевічу, який минулого літа прийшов з Дніпра-1. Втім керівництво клубу вирішило розійтись із хорватом попри успіх.

Золото УПЛ не врятувало

Офіційний сайт донеччан повідомив, що припиняє дію контракту із Ігорем та його тренерським штабом. Рік тому 49-річний хорват підписав угоду з клубом на два роки.

Очікується, що новим наставником команди стане Патрік ван Леувен. З 2006 по 2013 роки голандець вже працював у Шахтарі в молодіжній команді. Минулого ж літа Патрік очолив Зорю і привів луганців до бронзових медалей УПЛ.

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Чого досяг Йовічевіч