Як голкіпер Інтера відзначився курйозним автоголом у матчі з Наполі: відео

Інтер 18 квітня зіграв на виїзді проти Наполі у 33 турі Серії А. "Неаполітанці" завдяки курйозному голу голкіпера гостей змогли розписати мирову.

Кумедний автогол

Команди активно розпочали поєдинок, але першого голу довелось чекати довгих 36 хвилин. Голкіпер Інтера Самір Ханданович волів би якнайшвидше забути цей матч.

Як це було Наполі зіграв внічию з Інтером завдяки автоголу голкіпера гостей: відео

Інсіньє прострілював у воротарський майданчик Інтера. Там був лише Осімхен, але до нього м'яч не долетів. Його перехопив голкіпер Ханданович, але не зумів впевнено зловити м'яч та закинув його у власні володіння – 1:0.

Для стража воріт Інтера цей матч став 41-м у цьому сезоні в усіх турнірах. За цей час голкіпер пропустив 41 гол та 15 поєдинків зіграв на нуль.

Такий курйозний автогол ще довго буде снитись 36-річному словенському воротареві. До слова, цей гольовий постріл став єдиним, який побував у його воротах цього вечора. Команді Антоніо Конте вдалось відіграти у другому таймі завдяки класному голу від Крістіана Еріксена.

Відео автоголу Хандановича