Кумедний автогол

Команди активно розпочали поєдинок, але першого голу довелось чекати довгих 36 хвилин. Голкіпер Інтера Самір Ханданович волів би якнайшвидше забути цей матч.

Як це було Наполі зіграв внічию з Інтером завдяки автоголу голкіпера гостей: відео

Інсіньє прострілював у воротарський майданчик Інтера. Там був лише Осімхен, але до нього м'яч не долетів. Його перехопив голкіпер Ханданович, але не зумів впевнено зловити м'яч та закинув його у власні володіння – 1:0.

Для стража воріт Інтера цей матч став 41-м у цьому сезоні в усіх турнірах. За цей час голкіпер пропустив 41 гол та 15 поєдинків зіграв на нуль.

Такий курйозний автогол ще довго буде снитись 36-річному словенському воротареві. До слова, цей гольовий постріл став єдиним, який побував у його воротах цього вечора. Команді Антоніо Конте вдалось відіграти у другому таймі завдяки класному голу від Крістіана Еріксена.

Відео автоголу Хандановича