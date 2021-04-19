Наполі – Інтер 1:1

Голи: Хандановіч, 36 (авт.) – Еріксен, 55

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Інтер до матчу підійшов у статусі лідера Серії А, але Наполі на домашньому стадіоні грає вкрай переконливо. Тому гостям потрібно було постаратись, щоб привезти очки додому.

Вже на початку зустрічі Брозович пробив після розіграшу кутового, м'яч дорогою до воріт доторкнувся ноги Лукаку та влучив у поперечину. Вбивчий момент змарнували гості.

У середині другого тайму був найкурйозніший момент у зустрічі. Інсіньє прострілював у воротарський майданчик Інтера. Там був лише Осімхен, але до нього м'яч не долетів. Його перехопив голкіпер Хандановіч, але не зумів впевнено зловити м'яч та закинув його у власні володіння – 1:0.

Знову Лукаку був у центрі уваги після удару Еріксена зі штрафного. Однак ворота Наполі були наче зачаровані – стійка.

Рівний тайм

На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів. Після відпочинку команді Антоніо Конте швидко вдалось зрівняти цифри на табло. Еріксен наважився на дальній удар із-за меж штрафного та більярдним пострілом прошив сітку воріт "неаполітанців" – 1:1.

Одного разу каркас воріт врятував Інтер після гарматного пострілу Інсіньє.

Інтер та Наполі не зуміли визначити переможця у протистоянні. Після цієї зустрічі підопічні Конте продовжують очолювати Серію А, у їх активі 75 очок. Команда Дженнаро Гаттузо з 60 пунктами йде 5-ю

Наполі – Інтер відеоогляд