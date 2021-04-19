Забавный автогол

Команды активно начали поединок, но первого гола пришлось ждать долгих 36 минут. Голкипер Интера Самир Ханданович предпочел бы поскорее забыть этот матч.

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Инсинье простреливал во вратарскую Интера. Там был лишь Осимхен, но до него мяч не долетел. Его перехватил голкипер Ханданович, но не сумел уверенно поймать мяч и забросил его в собственные владения – 1:0.

Для стража ворот Интера этот матч стал 41-м в этом сезоне во всех турнирах. За это время голкипер пропустил 41 гол и 15 поединков сыграл на ноль.

Такой курьезный автогол еще долго будет сниться 36-летнему словенскому вратарю. К слову, этот голевой выстрел стал единственным, побывавшим в его воротах этим вечером. Команде Антонио Конте удалось отыграться во втором тайме благодаря классному голу от Кристиана Эриксена.

Видео автогола Хандановича