Молодіжна збірна України проводить матч 1/4 фіналу Євро-2023 проти Франції. Вихід у півфінал дозволить нашій команді кваліфікуватися на Олімпійські ігри.

Слідкуйте з нами Україна – Франція: онлайн-трансляція чвертьфіналу молодіжного Євро-2023

На 19 хвилині "синьо-жовті" пропустили від Шеркі. Втім Україна почала давити у відповідь і таки знайшла змогу зрівняти рахунок перед перервою. Михайло Мудрик пішов у дриблінг в чужий майданчик і нарвався на ногу Калулу.

Після перегляду VAR суддя призначив пенальті, який був реалізований Георгієм Судаковим. Для хавбека Шахтаря це вже другий гол з пенальті на Євро.

А під завісу першого тайму Георгій вивів Україну вперед. І знову у результативній атаці взяв участь Мудрик, який видав неймовірний асист на Судакова. Хавбек Шахтаря реалізував вихід сам-на-сам. За підсумком першого тайму матчу Франція – Україна рахунок 1:2.

Відео голів Шеркі та Судакова: